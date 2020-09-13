Мостовой оценил дебют Кокорина за «Спартак» в дерби с ЦСКА

Бывший хавбек "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал действия нападающего Александра Кокорина в дебютной игре за красно-белых. В 7-м туре РПЛ "Спартак" в дерби уступил ЦСКА со счётом 1:3. В источнике