НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sport.ruSport.ru
Мостовой оценил дебют Кокорина за «Спартак» в дерби с ЦСКА
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Петербургский дневник
  • Sports.ru
Бывший хавбек "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал действия нападающего Александра Кокорина в дебютной игре за красно-белых. В 7-м туре РПЛ "Спартак" в дерби уступил ЦСКА со счётом 1:3.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Мостовой: «Неудачный дебют у Кокорина, он был незаметен на поле»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в выездном матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3), а также оценил дебют нападающего Александра Кокорина за «Спартак».
Sport24.ru 13 сентября в 14:25 
Подробнее о событии
alt

Александр Мостовой: Кокорин был не заметен в игре против ЦСКА

Советский спорт 13 сентября в 18:58
alt

Мостовой оценил дебют Кокорина за «Спартак» в дерби с ЦСКА

Sport.ru 13 сентября в 17:30
alt

Легенда «Спартака» Мостовой оценил дебют Кокорина за красно-белых

BetOn 13 сентября в 16:24
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости