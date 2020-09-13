Мостовой оценил дебют Кокорина за «Спартак» в дерби с ЦСКА
Бывший хавбек "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал действия нападающего Александра Кокорина в дебютной игре за красно-белых. В 7-м туре РПЛ "Спартак" в дерби уступил ЦСКА со счётом 1:3.В источнике
С чего всё начиналось
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в выездном матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3), а также оценил дебют нападающего Александра Кокорина за «Спартак».
Советский спорт 13 сентября в 18:58
Sport.ru 13 сентября в 17:30
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