Мостовой подвёл итог выступления Смолова в Испании
Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возвращении нападающего Фёдора Смолова из испанского клуба в «Локомотив» по истечении срока аренды.В источнике
С чего всё начиналось
Напомним, что по итогам полугодовой аренды «Сельта» приняла решение не подписывать полноценный контракт с российским нападающим, выкупив его у «Локомотива». После окончания сезона в испанской Примере Смолов вернулся в расположение московского клуба.