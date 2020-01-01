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Мостовой подвёл итог выступления Смолова в Испании
ГЛАС.RU
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Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возвращении нападающего Фёдора Смолова из испанского клуба в «Локомотив» по истечении срока аренды.В источнике
С чего всё начиналось
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«Неплохо съездил. Забил „Реалу“ и „Барсе“, в историю вошёл». Широков – о Смолове в Испании

Напомним, что по итогам полугодовой аренды «Сельта» приняла решение не подписывать полноценный контракт с российским нападающим, выкупив его у «Локомотива». После окончания сезона в испанской Примере Смолов вернулся в расположение московского клуба.
Чемпионат 05:21
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Мостовой оценил выступление Смолова в чемпионате Испании

ГЛАС.RU 08:28
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Мостовой подвёл итог выступления Смолова в Испании

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