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Мостовой признался, что мог перейти в «Реал» или «Ювентус»
Спорт уик-энд
  • Спорт уик-энд
  • Матч ТВ
Бывший игрок "Сельты" Александр Мостовой сообщил, что когда выступал за клуб из Виго, у него были предложения от мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса".В источнике
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Мостовой признался, что мог перейти в «Реал» или «Ювентус»

Sport.ru 04:00
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«Осталась обида на президента «Сельты». Мостовой вспомнил предложение «Ювентуса», голы «Реалу» и игру против Марадоны

Матч ТВ 02:28
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«Осталась обида на президента «Сельты». Мостовой вспомнил предложение «Ювентуса», голы «Реалу» и игру против Марадоны

Sportbox.RU 02:28
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