LiveResult.RuМостовой резко высказался в адрес бывшего тренера «Зенита» Виллаш-БоашаБывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой резко высказался в адрес бывшего тренера питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, который был у руля команды с 2014 по 2016 год.LiveResult.RuМостовой признался, что не воспринимает тренеров, которые «сами не могут попасть по мячу, но чему-то учат».Евро-футбол.руАндре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014 по июнь 2016 года.Sport24.ruПоследним местом работы португальского специалиста был «Марсель», откуда он был отправлен в отставку в начале февраля 2021 года.Sport24.ruЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руSport24.ruИноПроСпортLiveResult.RuПодробнее о событииМостовой — о Виллаше-Боаше: «Не воспринимаю тренеров, которые сами не могут попасть по мячу»Евро-футбол.ру22 июля в 03:59Мостовой резко высказался в адрес бывшего тренера «Зенита» Виллаш-БоашаLiveResult.Ru22 июля в 03:49Мостовой объяснил, почему не считает Абаскаля и Виллаш-Боаша тренерамиИноПроСпорт22 июля в 03:36Мостовой: «Где сейчас Виллаш-Боаш? Нигде! Отовсюду повыгоняли»Sport24.ru22 июля в 03:28Показать ещёОценить