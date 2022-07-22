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Мостовой резко высказался в адрес бывшего тренера «Зенита» Виллаш-Боаша

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой резко высказался в адрес бывшего тренера питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, который был у руля команды с 2014 по 2016 год.
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Мостовой признался, что не воспринимает тренеров, которые «сами не могут попасть по мячу, но чему-то учат».
Евро-футбол.ру
Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014 по июнь 2016 года.
Sport24.ru
Последним местом работы португальского специалиста был «Марсель», откуда он был отправлен в отставку в начале февраля 2021 года.
Sport24.ru
Евро-футбол.ру
Sport24.ru
ИноПроСпорт
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