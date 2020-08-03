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Мостовой считает, что Кокорин не достоин своей зарплаты в «Спартаке»
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Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой высказался о переходе в клуб нападающего Александра Кокорина. По мнению специалиста, "Спартак" однозначно стал сильнее в линии нападения после приобретения 29-летнего форварда.В источнике
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С чего всё начиналось
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Мостовой - о контракте Кокорина: космические цифры! Он не стоит такой зарплаты

Очевидно, что в РПЛ мало кто стоит таких сумм. 29-летний Кокорин, конечно же, тоже не стоит такой зарплаты. Но это не вина футболистов, а вина тех, кто платит.
Футбол России 2 августа в 07:41
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«Чтобы Кокорину платили три миллиона, он должен быть как минимум Давидом Вильей»

Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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Мостовой считает, что Кокорин не достоин той зарплаты, которую будет получать в «Спартаке»

Sport.ru вчера в 08:30
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Александр Мостовой заявил, что Кокорин не стоит своей зарплаты в «Спартаке»

BetOn 2 августа в 16:38
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