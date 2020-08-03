Мостовой считает, что Кокорин не достоин своей зарплаты в «Спартаке»
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой высказался о переходе в клуб нападающего Александра Кокорина. По мнению специалиста, "Спартак" однозначно стал сильнее в линии нападения после приобретения 29-летнего форварда.В источнике
С чего всё начиналось
Очевидно, что в РПЛ мало кто стоит таких сумм. 29-летний Кокорин, конечно же, тоже не стоит такой зарплаты. Но это не вина футболистов, а вина тех, кто платит.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00