НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Олимпиада Токио 2020Олимпиада Токио 2020
Александр Мостовой: Падение цен на нефть людей не касается
RT на русском
  • RT на русском
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • Metaratings
  • Олимпиада Токио 2020
Что касается изменения цен на нефть, Александр считает, что большинства людей это вообще не касается.В источнике
6
Подробнее о событии
alt

Мостовой: «Цены на нефть? Люди как жили на 50 тысяч в месяц, так и будут продолжать»

Sport24.ru 10:40 
alt

Мостовой о ценах на нефть: «Людей это вообще не касается. Они так и будут жить на 50 тысяч в месяц»

Sports.ru 09:33
alt

Мостовой – о ценах на нефть: россияне как жили на 50 тысяч в месяц, так и будут

Metaratings 08:54
реклама
Главное
Новости