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Мостовой считает, что людей не касаются цены на нефть
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Футболист признал, что в результате падения цен на нефть некоторые люди потеряли миллиарды, но отметил, что есть вещи и пострашнее.В источнике
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Мостовой о ценах на нефть: «Людей это вообще не касается. Они так и будут жить на 50 тысяч в месяц»

Sports.ru 09:33
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Мостовой – о ценах на нефть: россияне как жили на 50 тысяч в месяц, так и будут

Metaratings 08:54
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Мостовой о ценах на нефть: «Людей это не касается. Они как жили на 50 тысяч, так и будут»

Ruposters.ru 08:51
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