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Самедов назвал «Спартак» фаворитом сегодняшнего дерби с ЦСКА
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Дополнительно бывший хавбек заявил, что на дерби может собраться любая команда, поэтому нельзя списывать со счетов и ЦСКА.В источнике
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ЦСКА играет со «Спартаком». Ловите две бесплатные ставки по 500 рублей, достаточно регистрации на сайте BingoBoom

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