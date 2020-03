Моуринью поработал волонтером, разнося товары пожилым людям

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью разносил товары первой необходимости пожилым людям. Португальский наставник стал волонтером в благотворительной организации, которая помогает старикам. José Mourinho was pictured today delivering some essentials to the elderly.