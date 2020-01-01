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Моуринью рассказал о конкуренции в «Тоттенхэме»
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Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью признался, что никому из футболистов не гарантировано постоянное место в составе команды.В источнике
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Моуринью: «Не хочу видеть нытьё моих футболистов»

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