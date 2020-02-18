Моуринью не ожидает возвращения Сона в этом сезоне

Наставник английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил о том, что не ожидает возвращения нападающего Сон Хын Мина в этом сезоне. Напомним, что у игрока диагностирован перелом руки.