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Моуринью не ожидает возвращения Сона в этом сезоне
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Наставник английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил о том, что не ожидает возвращения нападающего Сон Хын Мина в этом сезоне. Напомним, что у игрока диагностирован перелом руки.В источнике
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Тренер «Тоттенхэма» не ждет возвращения Сон Хын Мина в текущем сезоне

РИА Новости 10:24
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Моуринью не рассчитывает на возвращение Сона до конца сезона

Матч ТВ 10:15
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Жозе Моуринью: Не рассчитываю на то, что Сон вернется в этом сезоне

Советский спорт 09:03 
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