НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Моуринью объяснил решение побриться налысо
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью назвал причины смены причёски. 57-летний специалист решил полностью избавиться от волос.В источнике
Подробнее о событии
alt

Моуринью рассказал, почему решил стать лысым

ProstoProSport 05:23
alt

Моуринью рассказал, почему сменил имидж

Евро-футбол.ру 05:11
alt

Моуринью объяснил решение побриться налысо

Чемпионат 04:54
реклама
Главное
Новости