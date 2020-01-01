НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеОбъявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлонуЧемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником РейесомСмолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»Шестеркин установил еще два новых клубных рекорда «Рейнджерс»Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игрЧемпионатМоуринью объяснил решение побриться налысоЕвро-футбол.ру1Евро-футбол.руГлавный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью назвал причины смены причёски. 57-летний специалист решил полностью избавиться от волос.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Моуринью рассказал, почему решил стать лысымProstoProSport 05:23Моуринью рассказал, почему сменил имиджЕвро-футбол.ру 05:11Моуринью объяснил решение побриться налысоЧемпионат 04:54рекламаГлавноеОбъявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлонуЧемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником РейесомСмолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»Шестеркин установил еще два новых клубных рекорда «Рейнджерс»Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игрНовости