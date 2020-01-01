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Моуринью объяснил решение побриться налысо
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Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью назвал причину радикальной смены своей причёски. Напомним, что на прошлой неделе 57-летний португалец побрился налысо.В источнике
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Моуринью рассказал, почему решил побриться налысо

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Жозе Моуринью сменил прическу - как вам лысый португалец ?

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Моуринью объяснил решение побриться налысо

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