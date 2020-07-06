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Моуринью отреагировал на насмешку «Арсенала» над «Тоттенхэмом»
Газета.Ru
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отреагировал на насмешки со стороны «Арсенала».В источнике
Подробнее о событии
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Моуринью отреагировал на насмешку «Арсенала» над «Тоттенхэмом»

Евро-футбол.ру 09:40
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«Арсеналу» нечего праздновать, приходится использовать любую возможность». Моуринью ответил на шутку «пушкарей» о «Тоттенхэме»

Sports.ru 08:24
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Моуриньо пригрозил «Арсеналу» за дерзкий твит

FAPL.ru 04:00
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