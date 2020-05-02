НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеWADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменовАндрей Скабелка возглавил «Локомотив»Медведева закрыла комментарии в соцсетяхТихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»ФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигуSoccernews.ruМоуринью назвал единственное поражение, заставившее его плакатьФутбол России7Футбол РоссииRT на русскомМатч ТВSoccernews.ruСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руРБКИзвестный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, после какого матча он не смог сдержать слёз.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Моуринью рассказал, после какого поражения заплакал единственный раз в карьереСпорт-Экспресс 09:18Моуринью рассказал, поражения от какого клуба заставило его заплакатьФутбол России 09:44Моуринью признался, после какого поражения плакал единственный раз в тренерской карьереSport24.ru 06:34 рекламаГлавноеWADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменовАндрей Скабелка возглавил «Локомотив»Медведева закрыла комментарии в соцсетяхТихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»ФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигуНовости