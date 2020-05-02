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Моуринью назвал единственное поражение, заставившее его плакать
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Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, после какого матча он не смог сдержать слёз.В источнике
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Моуринью рассказал, после какого поражения заплакал единственный раз в карьере

Спорт-Экспресс 09:18
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Моуринью рассказал, поражения от какого клуба заставило его заплакать

Футбол России 09:44
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Моуринью признался, после какого поражения плакал единственный раз в тренерской карьере

Sport24.ru 06:34 
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