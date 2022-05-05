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Моуринью рассчитывает на победу «Реала» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал выход команды в финал Лиги конференций.
Чемпионат
"Рома" в полуфинале по сумме двух встреч обыграла английский "Лестер".
РИА Новости
В финальном матче встретятся «Рома» и «Фейеноорд».
Чемпионат
Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания).
Спорт-Экспресс
Евро-футбол.ру
Sport24.ru

Подробнее о событии

Моуринью — о выходе «Ромы» в финал Лиги конференций: «Это наша Лига чемпионов»
Sport24.ru20:13
Моуринью рассчитывает на победу «Реала» в финале Лиги чемпионов
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Моуринью назвал «победой семьи» выход «Ромы» в финал Лиги конференций
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Жозе Моуринью — о выходе «Ромы» в финал Лиги конференций: я очень устал и хочу домой!
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Моуринью прокомментировал выход «Ромы» в финал и отправил послание Анчелотти
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