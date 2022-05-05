Матч ТВМоуринью рассчитывает на победу «Реала» в финале Лиги чемпионовГлавный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал выход команды в финал Лиги конференций.Чемпионат"Рома" в полуфинале по сумме двух встреч обыграла английский "Лестер".РИА НовостиВ финальном матче встретятся «Рома» и «Фейеноорд».ЧемпионатФинал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания).Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руSport24.ruПодробнее о событииМоуринью — о выходе «Ромы» в финал Лиги конференций: «Это наша Лига чемпионов»Sport24.ru20:13Моуринью рассчитывает на победу «Реала» в финале Лиги чемпионовМатч ТВ19:37Моуринью назвал «победой семьи» выход «Ромы» в финал Лиги конференцийРИА Новости18:53Моуринью прокомментировал победу над «Лестером»Спорт-Экспресс18:42Жозе Моуринью — о выходе «Ромы» в финал Лиги конференций: я очень устал и хочу домой!Чемпионат17:57Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Лестером»Sports.ru17:37Моуринью прокомментировал выход «Ромы» в финал и отправил послание АнчелоттиЕвро-футбол.ру17:53Показать ещёОценить2