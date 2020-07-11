НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСостоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионовФутболист, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», может перейти в «Зенит»«Реал» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболуДрачев объявил, что покидает пост президента Союза биатлонистов РФКвят не попал в десятку в первой практике «Гран-при Штирии»Евро-футбол.руМоуринью рассчитывает выиграть трофей с «Тоттенхэмом»Sportbox.RU4Sportbox.RUГазета.RuЕвро-футбол.руFootballHDВерю, что «Тоттенхэм» сможет выиграть трофей в период моей работы здесь.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Моуринью рассчитывает выиграть трофей с «Тоттенхэмом»Евро-футбол.ру 02:59Жозе Моуринью: «Верю, что „Тоттенхэм“ выиграет трофей до моего ухода»Спорт-Экспресс 01:48Моуринью: я выиграю трофей с «Тоттенхэмом»Газета.Ru 01:23рекламаГлавноеСостоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионовФутболист, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», может перейти в «Зенит»«Реал» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболуДрачев объявил, что покидает пост президента Союза биатлонистов РФКвят не попал в десятку в первой практике «Гран-при Штирии»Новости