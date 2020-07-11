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Моуринью рассчитывает выиграть трофей с «Тоттенхэмом»
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Верю, что «Тоттенхэм» сможет выиграть трофей в период моей работы здесь.В источнике
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Моуринью рассчитывает выиграть трофей с «Тоттенхэмом»

Евро-футбол.ру 02:59
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Жозе Моуринью: «Верю, что „Тоттенхэм“ выиграет трофей до моего ухода»

Спорт-Экспресс 01:48
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Моуринью: я выиграю трофей с «Тоттенхэмом»

Газета.Ru 01:23
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