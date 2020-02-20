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Моуринью сравнил «Тоттенхэм» с пистолетом без патронов
Газета.Ru
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пожаловался на обилие травм после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (0:1).В источнике
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Моуринью сравнил «Тоттенхэм» с пистолетом без патронов

RT на русском 03:58
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Жозе Моуринью: Мы сейчас как пистолет без патронов

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Моуринью: «„Тоттенхэм“ похож на пистолет без патронов»

Sport24.ru 02:00 
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