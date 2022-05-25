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Моуринью стал первым тренером в истории, выигравшим еврокубки с четырьмя разными клубами

«Рома» обыграла «Фейеноорд» в финальном матче Лиги конференций УЕФА.
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Главный тренер римлян Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, выигравшим еврокубковые трофеи с четырьмя разными клубами.
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Единственный мяч на 32-й минут забил полузащитник Николо Дзаньоло.
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Также у португальца одна победа в Лиге Европы.
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Моуринью выиграл первый трофей за пять лет
Betassist19:24
Моуринью привёл «Рому» к победе в Лиги конференций, став первым тренером, выигравшим все 3 разных евротурнира
LiveResult.Ruвчера в 16:57
Моуринью выиграл все еврокубковые финалы, в которых участвовал
Бомбардир.ру18:12
Моуринью — второй тренер, который 5 раз выигрывал в главных европейских турнирах
Спорт-Экспресс17:21
Моуринью стал первым тренером в истории, выигравшим еврокубки с четырьмя разными клубами
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Жозе Моуринью завоевал трофей с «Ромой» в дебютном сезоне
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«Рома» победила «Фейеноорд» в финале Лиги конференций

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