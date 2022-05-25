ЧемпионатМоуринью стал первым тренером в истории, выигравшим еврокубки с четырьмя разными клубами«Рома» обыграла «Фейеноорд» в финальном матче Лиги конференций УЕФА.Матч ТВГлавный тренер римлян Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, выигравшим еврокубковые трофеи с четырьмя разными клубами.Матч ТВЕдинственный мяч на 32-й минут забил полузащитник Николо Дзаньоло.Lenta.ruТакже у португальца одна победа в Лиге Европы.ЧемпионатЧитать далееСвернутьSports.tjSport24.ruMetaratingsSoccer.ruLiveResult.RuSports.ruЕвро-футбол.руЧемпионатКомсомольская Правда - СпортBetassistМатч ТВReport.azPROСПОРТ КазахстанLife.ruRT-спортРБК спортSportbox.RUГол.руПлеймейкерКоммерсантъГазета.RuBookmaker-ratings.ruБомбардир.руСпорт уик-эндПодробнее о событииМоуринью выиграл первый трофей за пять летBetassist19:24Моуринью привёл «Рому» к победе в Лиги конференций, став первым тренером, выигравшим все 3 разных евротурнираLiveResult.Ruвчера в 16:57Моуринью выиграл все еврокубковые финалы, в которых участвовалБомбардир.ру18:12Моуринью — второй тренер, который 5 раз выигрывал в главных европейских турнирахСпорт-Экспресс17:21Моуринью стал первым тренером в истории, выигравшим еврокубки с четырьмя разными клубамиЧемпионат18:09Жозе Моуринью завоевал трофей с «Ромой» в дебютном сезонеSports.ru17:04«Рома» Моуринью – первый победитель еврокубка из Италии после «Интера» МоуриньюЕвро-футбол.ру17:52Показать ещёОценить27