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Моурньо объяснил инцидент с Дайером во время матча с «Челси»
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Во время игры произошел необычный инцидент. Эрик Дайер прямо во время матча убежал в раздевалку, тренер «Тоттенхэма» Жозе Моурниьо пошел за ним и вернул его.В источнике
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Подробнее о событии
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Дайер, который во время матча побежал в туалет, «передал» свою награду унитазу

LiveResult.Ru 04:14
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Моуринью похвалил Дайера, который убежал в туалет по ходу матча с «Челси»

Sportbox.RU 03:09
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Дайер назвал унитаз лучшим игроком матча между «Тоттенхэмом» и «Челси». Он сбегал в уборную на 77-й минуте

Sports.ru 01:40
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