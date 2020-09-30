Моурньо объяснил инцидент с Дайером во время матча с «Челси»

Во время игры произошел необычный инцидент. Эрик Дайер прямо во время матча убежал в раздевалку, тренер «Тоттенхэма» Жозе Моурниьо пошел за ним и вернул его. В источнике