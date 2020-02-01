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Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
ua.Tribuna.com
  • РЕН ТВ1:48
  • Eurosport.ru4:09
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает «РИА Новости».В источнике
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