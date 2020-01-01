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Мурад Мусаев: «Краснодар» провёл один из лучших матчей в сезоне
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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).В источнике
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Мурад Мусаев: «У „Краснодара“ больших кадровых усилений не планируется»

Матч ТВ 16:13
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Мурад Мусаев: Мы недовольны количеством очков, набранных «Краснодаром» в первых турах

Советский спорт 16:10
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Мурад Мусаев: «Краснодар» провёл один из лучших матчей в сезоне

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