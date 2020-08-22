Мурад Мусаев: «Краснодар» уступил «Уралу» в желании победить
Наставник футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев подвёл итоги встречи с екатеринбургским «Уралом» Матч проходил на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершился победой хозяев. Единственный гол в составе «шмелей» забил Вячеслав Подберёзкин.В источнике У Кабеллы и Вандерсона мышечные травмы, они проходят дообследование, вечером поймем, на какой период мы их потеряли. Есть шанс, что они выздоровеют к матчу с ЦСКА, но есть и шанс, что они не будут готовы.Metaratings10:42