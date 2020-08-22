Мурад Мусаев российский тренер

У Кабеллы и Вандерсона мышечные травмы, они проходят дообследование, вечером поймем, на какой период мы их потеряли. Есть шанс, что они выздоровеют к матчу с ЦСКА, но есть и шанс, что они не будут готовы.

Metaratings

10:42