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Мурад Мусаев: «Краснодар» уступил «Уралу» в желании победить
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Наставник футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев подвёл итоги встречи с екатеринбургским «Уралом» Матч проходил на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершился победой хозяев. Единственный гол в составе «шмелей» забил Вячеслав Подберёзкин.В источнике
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Мурад Мусаев
российский тренер
У Кабеллы и Вандерсона мышечные травмы, они проходят дообследование, вечером поймем, на какой период мы их потеряли. Есть шанс, что они выздоровеют к матчу с ЦСКА, но есть и шанс, что они не будут готовы.Metaratings10:42
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Мусаев о 0:1 с «Уралом»: «Уступили в желании победить в 1-м тайме. Так нельзя»

Sports.ru 10:27
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Мусаев: Кабелла и Вандерсон могут не сыграть с ЦСКА

РИА Новости 10:25
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Мусаев: футболисты «Краснодара» дорого поплатились за два разных тайма в матче с «Уралом»

ТАСС Спорт 10:24
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