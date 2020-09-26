НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Сочи» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России«Сочи» сыграл вничью с «Краснодаром», Владимир Федотов удалён«Сочи» не позволит «Краснодару» победить на «Фиште». Прогноз на матчФК «Сочи» встретится с «Краснодаром» на стадионе «Фишт»Мусаев: «Слишком много эмоций оставили в игре Лиги чемпионов»Главное«Зенит» разгромил «Уфу» в матче Российской премьер-лиги«Тампа» победила «Даллас» в четвертой игре финала Кубка СтэнлиМадридский «Реал» победил в гостях «Бетис» в матче чемпионата Испании«Челси» вырвал ничью в матче с «Вест Бромвичем»Team Secret стала чемпионом OGA Dota PIT Season 3Газета.RuНаставник «Краснодара» раскритиковал состояние поля «Сочи»Sports.ru8Sports.ruRT на русскомГазета.RuBookmaker-ratings.ruBetOnЕвро-футбол.руМатч ТВMetaratingsГлавный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал состояние поля "Сочи" после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике Комментировать1Подробнее о событии Мурад Мусаев: «Краснодар» хотел бы приобрести иностранца, но мы не можемСоветский спорт 17:27Конте о 4:3 с «Фиорентиной»: «Тренер должен наслаждаться процессом больше, чем результатом. Впечатлен атакой «Интера»Sports.ru 18:15Мусаев: «Хуже поля, чем в Сочи, я пока ещё не видел»Sport.ru 16:29рекламаЕщё по теме«Сочи» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России«Сочи» сыграл вничью с «Краснодаром», Владимир Федотов удалён«Сочи» не позволит «Краснодару» победить на «Фиште». Прогноз на матчФК «Сочи» встретится с «Краснодаром» на стадионе «Фишт»Мусаев: «Слишком много эмоций оставили в игре Лиги чемпионов»Главное«Зенит» разгромил «Уфу» в матче Российской премьер-лиги«Тампа» победила «Даллас» в четвертой игре финала Кубка СтэнлиМадридский «Реал» победил в гостях «Бетис» в матче чемпионата Испании«Челси» вырвал ничью в матче с «Вест Бромвичем»Team Secret стала чемпионом OGA Dota PIT Season 3Новости