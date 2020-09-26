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Наставник «Краснодара» раскритиковал состояние поля «Сочи»
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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал состояние поля "Сочи" после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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