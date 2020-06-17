Мусаев назвал количество легионеров, которые покинут «Краснодар»
Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что уже этим летом футбольный клуб лишится трех легионеров из-за нового лимита РПЛ, по которому в заявке на сезон должно быть не более 8 иностранных игроков.В источнике Это трансферное окно будет длительным, но между чемпионатами 10 дней пауза. Сделать большую ротацию сложно. У нас 11 легионеров в составе, а мы должны оставить 8. Наверное, пару человек добавится, но мы должны стремиться к тому, чтобы изменений было меньше. Думаю, костяк команды сохранится.Sport24.ruвчера в 17:47