Мурад Мусаев российский тренер

Это трансферное окно будет длительным, но между чемпионатами 10 дней пауза. Сделать большую ротацию сложно. У нас 11 легионеров в составе, а мы должны оставить 8. Наверное, пару человек добавится, но мы должны стремиться к тому, чтобы изменений было меньше. Думаю, костяк команды сохранится.

Sport24.ru

вчера в 17:47