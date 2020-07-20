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ТАСС СпортТАСС Спорт
Мусаев: Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с ФК «Краснодар»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
Российский голкипер Станислав Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с футбольным клубом "Краснодар". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер клуба Мурад Мусаев.В источнике
Мурад Мусаев
российский тренер
Победы добивается тот, кто меньше ошибается, в таком графике каждая ошибка может стоить дорого. Этих ошибок в последних матчах мы допустили непозволительное количество. Потеряв футболиста, мы создавали мало моментов, а соперник был опасен в контратаках. К сожалению, раскрылись и получили второй мяч.ТАСС Спорт16:15
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