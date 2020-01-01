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Мусаев допустил, что Классон сыграет в следующем туре РПЛ
Футбол России
  • Футбол России
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал состояние здоровья полузащитника команды Виктора Классона.В источнике
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«Поднялась температура». Мусаев объяснил, почему Классон не вошел в заявку на матч с «Локо»

Спорт-Экспресс 14:45
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Cтало известно, почему Классон пропустил матч с «Локомотивом»

Sport.ru 14:43
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Мусаев сообщил, что у Классона высокая температура

Футбол России 14:37
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