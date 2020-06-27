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Мусаев: мое назначение позволит более качественно выполнять работу
Блокнот Краснодар
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Мурад Мусаев, официально вступивший в должность главного тренера футбольного клуба "Краснодар", заявил, что назначение позволит ему более качественно выполнять работу.В источнике
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Мурад Мусаев: «На первой тренировке испытывали детское счастье, что занимаемся любимым делом»

Sportbox.RU 06:19
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Мусаев: «Рад, что ограничения с меня сняты. Это позволит более качественно выполнять свою работу»

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Мурад Мусаев: «Моё назначение позволит более качественно выполнять работу»

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