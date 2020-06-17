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Мусаев оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство с «Зенитом»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Sports.ru
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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос, можно ли бороться с "Зенитом" за победу в чемпионате страны.В источнике
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Мусаев рассказал, какое место по итогам сезона будет хорошим результатом для «Краснодара»

Футбол России 03:13
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Тренер: попадание в топ-3 ЧР станет хорошим результатом для «Краснодара»

РИА Новости 00:03
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Мусаев оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство с «Зенитом»

ProstoProSport вчера в 23:17 
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