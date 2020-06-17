НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМурад Мусаев стал главным тренером ФК «Краснодар»«Краснодар» не сможет рассчитывать на Классона и Ари до конца сезонаМусаев назвал количество легионеров, которые покинут «Краснодар»Белоус: если «Зенит» упустит первое место в РПЛ, в клубе будет скандалМусаев — о перерыве в РПЛ из-за коронавируса: «200 конспектов за это время, как будто два сезона провел»ГлавноеЮлия Липницкая подтвердила беременностьЗаседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесеноФутбольный клуб «Бавария» восьмой раз подряд стал чемпионом ГерманииГлава UFC назвал четырех величайших бойцов в истории ММАДьяков: привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожитьProstoProSportМусаев оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство с «Зенитом»Спорт-Экспресс5Спорт-ЭкспрессSoccernews.ruФутбол РоссииSports.ruВести.RuГлавный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос, можно ли бороться с "Зенитом" за победу в чемпионате страны.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Мусаев рассказал, какое место по итогам сезона будет хорошим результатом для «Краснодара»Футбол России 03:13Тренер: попадание в топ-3 ЧР станет хорошим результатом для «Краснодара»РИА Новости 00:03Мусаев оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство с «Зенитом»ProstoProSport вчера в 23:17 рекламаЕщё по темеМурад Мусаев стал главным тренером ФК «Краснодар»«Краснодар» не сможет рассчитывать на Классона и Ари до конца сезонаМусаев назвал количество легионеров, которые покинут «Краснодар»Белоус: если «Зенит» упустит первое место в РПЛ, в клубе будет скандалМусаев — о перерыве в РПЛ из-за коронавируса: «200 конспектов за это время, как будто два сезона провел»ГлавноеЮлия Липницкая подтвердила беременностьЗаседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесеноФутбольный клуб «Бавария» восьмой раз подряд стал чемпионом ГерманииГлава UFC назвал четырех величайших бойцов в истории ММАДьяков: привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожитьНовости