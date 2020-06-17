Мусаев оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство с «Зенитом»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос, можно ли бороться с "Зенитом" за победу в чемпионате страны. В источнике