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Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»
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Мусаев работает в системе «Краснодара» с 2005 года. Весной 2018 года он стал исполняющим обязанности главного тренера клуба, но из-за отсутствия лицензии Pro стал старшим тренером.В источнике
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Подробнее о событии
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Мусаев назначен главным тренером «Краснодара»

Матч ТВ 08:52
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Главным тренером ФК «Краснодар» официально стал Мурад Мусаев

Кубань 24 08:56
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Мурад Мусаев официально стал главным тренером ФК «Краснодар»

Кубанские новости 08:52 
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