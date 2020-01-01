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Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»
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Мусаев работает в системе «Краснодара» с 2005 года. Весной 2018 года он стал исполняющим обязанности главного тренера клуба, но из-за отсутствия лицензии Pro стал старшим тренером.В источнике
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Мусаев назначен главным тренером «Краснодара»

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Мусаев назначен главным тренером «Краснодара»

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