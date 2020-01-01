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Мусаев ответил, можно ли бороться с «Зенитом» за золото
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился рассказал о задачах клуба на остаток сезона и борьбе с «Зенитом» за чемпионство.В источнике
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Мурад Мусаев: «С „Зенитом“ можно бороться. Уровень российского чемпионата ровный»

Матч ТВ 19:59
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Мусаев: «Можно ли бороться с „Зенитом“? Да, конечно, со всеми можно бороться»

Евро-футбол.ру 18:11
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Мусаев ответил, можно ли бороться с «Зенитом» за золото

Спорт-Экспресс 17:58
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