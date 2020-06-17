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Мусаев ответил, можно ли бороться с «Зенитом» за золото
Спорт-Экспресс
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился рассказал о задачах клуба на остаток сезона и борьбе с «Зенитом» за чемпионство.В источнике
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Мусаев: «Можно ли бороться с „Зенитом“? Да, конечно, со всеми можно бороться»

Евро-футбол.ру 18:11
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Мусаев ответил, можно ли бороться с «Зенитом» за золото

Спорт-Экспресс 17:58
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Мусаев: «„Краснодар“ может бороться с „Зенитом“. Не вижу в этом проблем»

Sport24.ru 17:57 
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