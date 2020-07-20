НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Краснодарские известияКраснодарские известия
Вратарь ФК «Краснодар» Крицюк досрочно покинул клуб
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Кубанские новости
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Юга.ру
ФК «Краснодар» 19 июля на своем поле уступил московскому клубу. Это был перенесенный матч 23-го тур РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:2. Крицюк перешел в команду «быков» в январе 2016 года.В источнике
Мурад Мусаев
российский тренер
Победы добивается тот, кто меньше ошибается, в таком графике каждая ошибка может стоить дорого. Этих ошибок в последних матчах мы допустили непозволительное количество. Потеряв футболиста, мы создавали мало моментов, а соперник был опасен в контратаках. К сожалению, раскрылись и получили второй мяч.ТАСС Спортвчера в 16:15
С чего всё начиналось
alt

Мусаев: Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с ФК «Краснодар»

Российский голкипер Станислав Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с футбольным клубом "Краснодар". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер клуба Мурад Мусаев.
ТАСС Спорт вчера в 16:15
Подробнее о событии
alt

Мусаев подтвердил уход Крицюка из «Краснодара»

Бомбардир.ру 00:56
alt

Мусаев: Крицюк попрощался с командой две-три недели назад

Чемпионат вчера в 23:55
alt

Крицюк досрочно покинул «Краснодар». Он может перейти в «Бешикташ»

Sports.ru вчера в 21:28
реклама
Главное
Новости