Вратарь ФК «Краснодар» Крицюк досрочно покинул клуб
ФК «Краснодар» 19 июля на своем поле уступил московскому клубу. Это был перенесенный матч 23-го тур РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:2. Крицюк перешел в команду «быков» в январе 2016 года.В источнике Победы добивается тот, кто меньше ошибается, в таком графике каждая ошибка может стоить дорого. Этих ошибок в последних матчах мы допустили непозволительное количество. Потеряв футболиста, мы создавали мало моментов, а соперник был опасен в контратаках. К сожалению, раскрылись и получили второй мяч.ТАСС Спортвчера в 16:15
С чего всё начиналось
Российский голкипер Станислав Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с футбольным клубом "Краснодар". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер клуба Мурад Мусаев.