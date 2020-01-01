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Мусаев стал главным тренером «Краснодара»
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Российский специалист Мурад Мусаев успешно сдал вступительный экзамен на тренерскую лицензию категории Pro и стал главным тренером «Краснодара», сообщает пресс-служба «быков».В источнике
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Мурад Мусаев занял место главного тренера ФК «Краснодар»

Блокнот Краснодар 11:59
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Мурад Мусаев официально назначен главным тренером ФК «Краснодар»

Живая Кубань 10:46 
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Мусаев назначен главным тренером «Краснодара»

Матч ТВ 08:52
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