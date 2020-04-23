НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Кавани может летом перейти в «Ньюкасл»
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может в летнее трансферное окно перейти в «Ньюкасл».В источнике
Подробнее о событии
alt

Мусса Дембеле может перейти в «Ньюкасл»

Soccer.ru 14:07 
alt

Кавани может летом перейти в «Ньюкасл»

Sport24.ru 22 апреля в 23:45 
реклама
Главное
Новости