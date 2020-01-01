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Мусса Дембеле может перейти в «Ньюкасл»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Напомним, ранее сообщалось, что "Лион" ожидает многочисленных предложений по трансферу Дембеле.В источнике
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Бербатов считает, что Бэйл может перейти в «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс 14:31
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Мусса Дембеле может перейти в «Ньюкасл»

Soccer.ru 14:07 
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