Мутко назвал абсолютной глупостью расширение РПЛ
Экс-министр спорта и бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко негативно отреагировал на возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд. Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость.В источнике Нет никаких источников дохода, капитализировать сильно чемпионат мира не смогли, плюс еще сказалась пандемия. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, уровень жизни и так далее. Это же огромный труд, этим над заниматься.
С чего всё начиналось
Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-Лиги до 18 команд.