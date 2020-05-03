Виталий Мутко российский политик

Нет никаких источников дохода, капитализировать сильно чемпионат мира не смогли, плюс еще сказалась пандемия. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, уровень жизни и так далее. Это же огромный труд, этим над заниматься.