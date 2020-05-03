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Мутко назвал абсолютной глупостью расширение РПЛ
Газета.Ru
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Экс-министр спорта и бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко негативно отреагировал на возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд. Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость.В источнике
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Виталий Мутко
российский политик
Нет никаких источников дохода, капитализировать сильно чемпионат мира не смогли, плюс еще сказалась пандемия. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, уровень жизни и так далее. Это же огромный труд, этим над заниматься.
С чего всё начиналось
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Виталий Мутко: расширение РПЛ — абсолютная глупость. Нам бы в 16 командах удержаться

Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-Лиги до 18 команд.
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