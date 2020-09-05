Виталий Мутко российский политик

Я хотел, чтобы судьи были а-ля американские полицейские. Личности нужны. Вот был арбитр Игорь Федотов из Нижнего Новгорода. Он ошибался, но это была личность. Полиграф - ерунда, я не верю в эти вещи. Должно быть единое трактование правил.

Газета.Ru

06:59