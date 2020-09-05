Мутко о судействе в РПЛ: должно быть единое трактование правил
Должно быть единое трактование правил.В источнике Я хотел, чтобы судьи были а-ля американские полицейские. Личности нужны. Вот был арбитр Игорь Федотов из Нижнего Новгорода. Он ошибался, но это была личность. Полиграф - ерунда, я не верю в эти вещи. Должно быть единое трактование правил.Газета.Ru06:59
С чего всё начиналось
Бывший президент Российского футбольного союза, экс-министр спорта Виталий Мутко прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии с чемпионата России, а также поделился мнением об уровне судейства в Тинькофф РПЛ.