Мутко объяснил уход с поста президента РФС
Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что в 2018 году покинул пост по просьбе премьер-министра Дмитрия Медведева.В источнике Вернусь ли я в футбол? Я считаю, что каждому делу свое время. Я не хотел уходить. Почему ушел? Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что надо заняться большим серьезным делом, региональной политикой, отраслью строительства.ИА Красная Весна10:48
С чего всё начиналось
Напомним, Мутко занимал должность министра спорта РФ с 2008 по 2016 годы. В декабре 2018 года он ушел с поста президента РФС, который занимал с 2015 года (а также с 2005 по 2009 год). Сейчас Мутко является заместителем председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.