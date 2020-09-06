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Мутко объяснил уход с поста президента РФС
Футбол России
  • Футбол России
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  • Газета.Ru
  • ИА Красная Весна
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Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что в 2018 году покинул пост по просьбе премьер-министра Дмитрия Медведева.В источнике
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Виталий Мутко
российский политик
Вернусь ли я в футбол? Я считаю, что каждому делу свое время. Я не хотел уходить. Почему ушел? Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что надо заняться большим серьезным делом, региональной политикой, отраслью строительства.ИА Красная Веснавчера в 10:48
С чего всё начиналось
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Мутко объяснил, почему ушел из спорта

Напомним, Мутко занимал должность министра спорта РФ с 2008 по 2016 годы. В декабре 2018 года он ушел с поста президента РФС, который занимал с 2015 года (а также с 2005 по 2009 год). Сейчас Мутко является заместителем председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.
Матч ТВ вчера в 04:19
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Мутко рассказал, почему ушел из футбола

РИА Новости 04:01
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Мутко объяснил причину ухода из футбола

Футбол России вчера в 15:44
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Мутко о российских игроках: «Уровня Аршавина еще надо достичь. У его поколения был другой уровень»

Sports.ru вчера в 13:15
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