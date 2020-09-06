Напомним, Мутко занимал должность министра спорта РФ с 2008 по 2016 годы. В декабре 2018 года он ушел с поста президента РФС, который занимал с 2015 года (а также с 2005 по 2009 год). Сейчас Мутко является заместителем председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.