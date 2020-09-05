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Мутко признался, что скучает по спорту и «Лужникам»
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Бывший президент Российского футбольного союза и экс-министр спорта Виталий Мутко признался, что испытывает ностальгию по временам, когда занимал эти должности.В источнике
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"Что это было?" Мутко рассказал о разговоре с Путиным после разгрома России от Португалии в 2004 году

Вести.Ru 05:43
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Мутко: когда мы проиграли Португалии со счетом 1:7, Путин меня пригласил и спросил: "Что это было?"

Футбол России 05:25
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Виталий Мутко: Когда мы проиграли Португалии 1:7, меня вызвал Путин и спросил: «Что это было»

Спорт уик-энд 04:42
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