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Мутко признался, что скучает по спорту и «Лужникам»
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Бывший президент Российского футбольного союза и экс-министр спорта Виталий Мутко признался, что испытывает ностальгию по временам, когда занимал эти должности.В источнике
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Мутко рассказал, по чему он скучает больше всего после ухода из спорта

РИА Новости 06:45
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Мутко признался, что скучает по спорту и «Лужникам»

RT на русском 05:00
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