Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии

РЕН ТВ 24















































Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7. В источнике