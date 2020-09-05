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Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии
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Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.В источнике
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С чего всё начиналось
Экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным после разгромного поражения от португальцев со счетом 1:7, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 10:42
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Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии

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